Purbaya Temui Kepala BGN, Bahas Anggaran hingga Nasib MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan tata kelola anggaran serta perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Air.

Purbaya menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen mendasar pemerintah untuk memastikan pemanfaatan kas fiskal negara berjalan secara akurat.

"Kemarin sore, Menkeu Purbaya menerima Kepala @badangizinasional.ri Nanik S. Deyang di kantor @kemenkeuri, membahas upaya efisiensi anggaran, penanganan inefisiensi, serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, dan rencana akselerasi untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis unggahan Instagram Purbaya, Jumat (26/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan lembaga sepakat untuk memperketat pengawasan harian guna mengantisipasi adanya kebocoran atau inefisiensi alokasi anggaran di lapangan. Penguatan sistem pengawasan berlapis dinilai penting mengingat program prioritas nasional ini melibatkan distribusi logistik skala besar.

Selain memperketat ikat pinggang anggaran, Kemenkeu dan BGN merumuskan formula akselerasi khusus bagi wilayah yang masuk dalam klaster 3T. Langkah afirmasi ini diambil agar anak-anak di wilayah pelosok dan perbatasan negara mendapatkan hak pemenuhan gizi yang setara dan tidak tertinggal dari wilayah perkotaan.