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Penempatan Rp70 Triliun Dana SAL di Himbara Harus Berdampak bagi Rakyat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |19:37 WIB
Penempatan Rp70 Triliun Dana SAL di Himbara Harus Berdampak bagi Rakyat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah sekitar Rp70 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke himpunan bank milik negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah sekitar Rp70 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke himpunan bank milik negara (Himbara). Suntikan dana dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga likuiditas perbankan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Namun demikian, penempatan dana ke bank Himbara dinilai perlu diikuti dengan pengawasan terhadap penyaluran kredit agar dana tersebut benar-benar memberikan dampak bagi perekonomian.

Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede, menyebut perbankan perlu memastikan dana SAL yang ditempatkan pemerintah dapat disalurkan kepada berbagai sektor perekonomian.

"Penempatan SAL tentunya kalau kita lihat harapannya kan bukan hanya sekadar menjaga likuiditas perbankan, khususnya perbankan Himbara, tapi juga bisa berdampak positif bagi perekonomian. Karena kan fungsi perbankan meningkatkan fungsi intermediasinya agar tadi dana SAL ini benar-benar ditempatkan ataupun disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian," kata Joshua dalam Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Review Kuartal II 2026 yang digelar secara virtual, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, perbankan perlu memastikan dana SAL yang ditempatkan pemerintah dapat disalurkan kepada berbagai sektor perekonomian secara tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan, serta masyarakat kelas menengah.

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