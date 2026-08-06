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Purbaya Tegaskan Tak Ada Niat Hapus Batas Defisit APBN, Presiden Komit Jaga Fiskal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:56 WIB
Purbaya Tegaskan Tak Ada Niat Hapus Batas Defisit APBN, Presiden Komit Jaga Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah spekulasi mengenai rencana penghapusan batas maksimal defisit APBN. (foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah spekulasi mengenai rencana penghapusan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen. Beredar kabar bahwa keputusan tersebut akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada 14 Agustus.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak pernah merancang agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.

"Tidak ada niat seperti itu. Bahkan Presiden sangat tegas dalam menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan aturan dan prinsip kehati-hatian," ungkap Purbaya dalam media briefing, Rabu (5/8/2026).

Purbaya menjelaskan, proyeksi defisit APBN 2027 dipastikan tetap berada di bawah ambang batas 3 persen.

Bendahara negara tersebut juga meluruskan bahwa ketentuan batas defisit berada di bawah payung Undang-Undang Keuangan Negara. Sementara itu, Nota Keuangan yang akan disampaikan pemerintah merupakan penjabaran dari Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027.

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