Belanja Negara Naik 17,8 Persen, MBG hingga Gaji ke-13 ASN Jadi Pendorong

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan belanja didorong pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).

"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kinerja belanja negara semakin produktif seiring percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan (year-on-year).

Selain untuk program MBG dan pembayaran gaji ke-13 ASN, lonjakan belanja negara juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur serta pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Selain belanja, realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2026 juga mencapai Rp452 triliun atau tumbuh 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menyebut pembiayaan tersebut dilakukan secara prudent dan terukur dengan tetap mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi pasar yang optimal, serta dinamika pasar keuangan.