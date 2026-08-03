Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Belanja Negara Naik 17,8 Persen, MBG hingga Gaji ke-13 ASN Jadi Pendorong

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |18:47 WIB
Belanja Negara Naik 17,8 Persen, MBG hingga Gaji ke-13 ASN Jadi Pendorong
Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun hingga akhir Juli 2026 atau naik 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan belanja didorong pelaksanaan sejumlah program prioritas, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).

"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, kinerja belanja negara semakin produktif seiring percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen secara tahunan (year-on-year).

Selain untuk program MBG dan pembayaran gaji ke-13 ASN, lonjakan belanja negara juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur serta pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Selain belanja, realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2026 juga mencapai Rp452 triliun atau tumbuh 59,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menyebut pembiayaan tersebut dilakukan secara prudent dan terukur dengan tetap mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi pasar yang optimal, serta dinamika pasar keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233982//purbaya-6uH3_large.jpg
Purbaya Minta Persetujuan Prabowo untuk Bayar DBH ke Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233975//purbaya-y4zm_large.jpg
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Melambat tapi Tidak Jauh dari 5,4 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233904//sr-9PU0_large.jpg
Libatkan 4.500 Pekerja, Waskita Karya Rampungkan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233347//bi-BvfP_large.jpg
6 Fakta Calon Gubernur BI Baru, Tiga Nama Mencuat hingga Kriteria Pilihan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233744//purbaya-1FtD_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun, Purbaya: Ekonomi Lumayan Bagus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233739//purbaya-wVUD_large.jpg
Purbaya Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, yang Dikejar Wajib Pajak Bandel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement