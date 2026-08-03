Libatkan 4.500 Pekerja, Waskita Karya Rampungkan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Surabaya

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) merampungkan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Ratusan siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) kini telah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko mengatakan proyek SRT bukan sekadar menyelesaikan tugas, melainkan bagian dari investasi untuk membangun bangsa. Karena itu, perseroan berupaya merampungkan sekolah berkapasitas 370 siswa tersebut secepat mungkin dengan hasil terbaik.

"Hampir 4.500 tenaga kerja kami kerahkan guna menyelesaikan proyek Sekolah Rakyat di Jawa Timur, termasuk SRT 2 Surabaya. Mereka bekerja siang dan malam secara bergantian demi mempercepat penyelesaian bangunan agar dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar pada Agustus," jelas Paulus, Senin (3/8/2026).

Waskita Karya turut menggunakan metode half slab pada pekerjaan pelat lantai dua, mempercepat distribusi material menggunakan hiab crane, serta melakukan pengecoran dengan concrete pump dan mobile crane. Perseroan juga memasang struktur rangka atas baja sekaligus mempercepat penyambungan daya listrik PLN melalui penyesuaian tata letak panel sesuai standar teknis.

"Sesuai arahan pemerintah, Sekolah Rakyat (SR) bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga lingkungan pendidikan terpadu. Karena itu, kami merancang agar sarana pendidikan di Jawa Timur ini dapat menjadi model kawasan terintegrasi yang mampu mencetak generasi unggul penerus masa depan bangsa," tutur dia.

Paulus menegaskan pembangunan SR semakin memperkuat rekam jejak Waskita Karya sebagai BUMN Konstruksi yang telah berpengalaman lebih dari 65 tahun menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat bagi bangsa. Ke depan, perusahaan pelat merah tersebut akan terus berkomitmen mendukung program pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, SR di Jawa Timur berada di empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Gresik, Jombang, Sampang, Tuban, serta Kota Surabaya. Total nilai kontraknya mencapai Rp1,16 triliun.