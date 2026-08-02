Tinjau Sekolah Rakyat, Purbaya: Belajar Semangat Biar Jadi Menteri dan Orang Kaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.(Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam pengalokasian anggaran melalui APBN.

Di hadapan para siswa, Purbaya menyampaikan bahwa salah satu tugas utama Kementerian Keuangan adalah menjamin ketersediaan anggaran agar program perluasan akses pendidikan berkualitas ini dapat terus berlanjut.

"Saya diperintah menyediakan anggaran Sekolah Rakyat. Belajarnya yang semangat ya, biar jadi menteri, biar jadi orang kaya," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, dikutip Minggu, 2 Agustus 2026.

Ia kembali menekankan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang oleh Presiden Prabowo untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional serta membuka jalan bagi mobilitas sosial anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

"Jadi ini Program Pak Prabowo. Semoga adik-adik jadi orang pintar. Jangan malas belajar ya," kata Purbaya.

Melalui kunjungan ini, Kementerian Keuangan meninjau langsung penyerapan dan implementasi alokasi anggaran negara di sektor pendidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kawasan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare. Proyek pembangunan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp3,52 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp3,82 triliun.