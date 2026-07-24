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Purbaya dan Mendiktisaintek Bahas Strategi Riset dan Beasiswa 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |21:34 WIB
Purbaya dan Mendiktisaintek Bahas Strategi Riset dan Beasiswa 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Kantor Kementerian Keuangan. Keduanya membahas penguatan sektor pendidikan tinggi, fasilitas riset, hingga skema pendanaan beasiswa berkelanjutan.

"Di balik setiap lompatan kemajuan bangsa, selalu ada riset yang melahirkan pengetahuan baru, inovasi, dan solusi," tulis unggahan akun Instagram @menkeuri, Jumat (24/7/2026).

"Jumat sore di kantor @kemenkeuri, Menkeu Purbaya berdiskusi dengan Mendiktisaintek @brian_yuliarto membahas strategi penguatan riset dan pendidikan tinggi," lanjut keterangan tersebut.

Kementerian Keuangan menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program strategis yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), mulai dari penyediaan fasilitas riset bagi para peneliti hingga penguatan program beasiswa di perguruan tinggi melalui sinergi bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Menkeu Purbaya menyampaikan dukungan penuh @kemenkeuri untuk berbagai program yang diinisiasi @kemdiktisaintek.ri, mulai dari dukungan fasilitas riset bagi para peneliti, memperkuat program beasiswa di berbagai perguruan tinggi, hingga memastikan ekosistem riset nasional mendapatkan dukungan pendanaan yang optimal dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan @lpdp_ri," tulis unggahan tersebut lebih lanjut.

Sebelum pertemuan, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan bahwa diskusinya bersama Menkeu Purbaya mencakup pemetaan arah kebijakan dan proyeksi anggaran pendidikan tinggi untuk tahun anggaran 2027.

Pertemuan tersebut juga menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan program pendidikan dan alokasi riset nasional.

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