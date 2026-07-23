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Purbaya Heran Pemprov DKI Mau Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun: Kan Uangnya Banyak

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |20:20 WIB
Purbaya Heran Pemprov DKI Mau Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun: Kan Uangnya Banyak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai sumber pembiayaan baru.

Namun, Purbaya menilai kondisi kas Pemprov DKI Jakarta masih cukup kuat sehingga mempertanyakan urgensi rencana penerbitan obligasi tersebut.

"Buat apa dia terbitin obligasi? Kan uangnya banyak. Masih ada berapa triliun tuh," ujar Purbaya usai sidang debottlenecking, Kamis (23/7/2026).

Purbaya juga mengaku belum ada pembahasan terkait rencana tersebut antara Kementerian Keuangan dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Saya enggak tahu. Saya belum tahu," imbuhnya.

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