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Purbaya Segera Temui Kepala BGN Baru, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:59 WIB
Purbaya Segera Temui Kepala BGN Baru, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada pekan depan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas pengurangan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Belum, saya nanti ketemu Kepala BGN yang baru mungkin minggu depan. Saya lihat seperti apa," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Sebelumnya, Purbaya berencana melakukan pertemuan dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang pada pekan ini.

Namun, Nanik mengundurkan diri pada Rabu (22/7/2026) dan digantikan oleh Sudaryono sebagai Kepala BGN. Oleh karena itu, Purbaya menunda pertemuan tersebut.

"Dan tadinya mau ketemunya minggu ini, tapi kan ganti. Biar mereka konsolidasi dulu, saya hadap mereka atau sebaliknya, kita lihat seperti apa," ucapnya.

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