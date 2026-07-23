Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Panda Bond Bisa Jadi Opsi Bayar Utang Whoosh, Purbaya: Nanti Kita Lihat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |20:17 WIB
Panda Bond Bisa Jadi Opsi Bayar Utang Whoosh, Purbaya: Nanti Kita Lihat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya peluang penerbitan Panda Bond di China menjadi alternatif pembiayaan. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya peluang penerbitan Panda Bond di China menjadi alternatif pembiayaan untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Namun, pada prinsipnya dana hasil penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini kan untuk nutup defisit kita, nanti ke depan apakah pakai itu, nanti kita lihat seperti apa," kata Purbaya usai sidang debottlenecking, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, Purbaya mengakui pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan utang Whoosh yang diupayakan tidak terlalu membebani APBN.

Menurutnya, meski kewajiban tersebut berada di bawah pemerintah, penggunaan dana APBN akan ditekan semaksimal mungkin.

"Tapi Whoosh nanti skemanya belum saya kasih tahu kan. Nanti enggak seperti ini. Whoosh itu walaupun APBN di pemerintah, tapi akan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231406//panda_bond-QY2H_large.jpg
Panda Bond Terbit 23 Juli 2026, Purbaya Bidik Dana USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230404//kereta_whoos-2Iwz_large.jpg
Purbaya Sudah Punya Cara Atasi Utang Kereta Whoosh Tanpa Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226886//purbaya-mjhk_large.jpg
Peluncuran Panda Bond Diundur ke Akhir Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226870//purbaya-ZJ7a_large.jpg
Purbaya Tunda Peluncuran Panda Bond ke Akhir Juli 2026 Lewat Skema LCT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226717//panda_bond-WK6T_large.jpg
Purbaya Targetkan Panda Bond Terbit Akhir Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/320/3225676//purbaya-9SVN_large.jpg
6 Fakta Oleh-Oleh Purbaya dari China, Panda Bond hingga Rp278 Triliun Dana AIIB
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement