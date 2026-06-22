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6 Fakta Oleh-Oleh Purbaya dari China, Panda Bond hingga Rp278 Triliun Dana AIIB

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |09:02 WIB
6 Fakta Oleh-Oleh Purbaya dari China, Panda Bond hingga Rp278 Triliun Dana AIIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa sejumlah capaian penting dari kunjungan kerjanya ke China. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa sejumlah capaian penting dari kunjungan kerjanya ke China. Dalam rangkaian pertemuan dengan Menteri Keuangan China, People’s Bank of China (PBOC), hingga Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Indonesia mengamankan komitmen pendanaan jumbo, dukungan penerbitan Panda Bond, serta penguatan kerja sama pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pembangunan nasional.

Lawatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas basis investor, mendiversifikasi sumber pembiayaan, dan memperkuat kepercayaan pasar global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta penting soal oleh-oleh Purbaya dari China, Senin (22/6/2026): 

1. Perkuat Akses Pembiayaan dan Kemitraan Ekonomi

Purbaya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China, Lan Fo’an, untuk memperluas akses pendanaan pembangunan dan memperdalam kerja sama ekonomi kedua negara.

Fokus utama kerja sama ini adalah diversifikasi investor serta penguatan pembiayaan jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

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