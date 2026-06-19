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Purbaya Kantongi Dukungan Pemerintah dan Bank Sentral China untuk Terbitkan Panda Bond

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |08:20 WIB
Purbaya Kantongi Dukungan Pemerintah dan Bank Sentral China untuk Terbitkan Panda Bond
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan komitmen dan dukungan kuat dari People's Bank of China (PBOC) serta Kementerian Keuangan China terkait rencana penerbitan instrumen obligasi Panda Bond di pasar keuangan domestik negeri Tirai Bambu tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa selama dua hari safari kerja di Beijing, dirinya secara intensif menggelar rangkaian pertemuan strategis bersama otoritas keuangan, jajaran pimpinan AIIB, hingga komunitas investor global. Agenda ini bertujuan untuk memperluas penetrasi akses pembiayaan sekaligus mempertebal kepercayaan pasar internasional terhadap resiliensi ekonomi Indonesia.

"Hasilnya cukup baik. Kita bertemu Menteri Keuangan Tiongkok, People’s Bank of China, dan juga para investor di sini. Dukungan yang diberikan kepada Indonesia sangat kuat," ujar Purbaya di Beijing, dikutip Jumat (19/6/2026).

Salah satu pencapaian penting dari lawatan diplomasi ekonomi ini adalah diperolehnya lampu hijau dari Pemerintah China untuk menyokong penerbitan perdana Panda Bond Indonesia.

Otoritas moneter tertinggi China berjanji akan memberikan karpet merah berupa efisiensi birokrasi begitu seluruh berkas administrasi negara diajukan secara resmi.

"Kami meminta dukungan untuk penerbitan Panda Bond dan mereka amat mendukung. Bahkan ketika bertemu PBOC, kami meminta percepatan perizinan. Mereka menyampaikan bahwa begitu dokumen pengajuan resmi masuk, prosesnya akan segera dipercepat," kata Purbaya.

 

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