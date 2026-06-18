Purbaya Yakinkan Investor China, Siap Borong Panda Bond

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulihkan sekaligus mempertebal kepercayaan pasar modal di China terhadap resiliensi fiskal Indonesia.

Langkah diplomasi ekonomi proaktif ini sukses membalikkan sentimen negatif yang sempat diembuskan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional terkait kesinambungan anggaran negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa sebelum adanya pertemuan tatap muka dan penjelasan detail dari otoritas keuangan Indonesia, para pelaku pasar dan investor di China memang sempat mengkhawatirkan keberlanjutan arah kebijakan fiskal domestik.

"Sama juga mereka tadinya concern terhadap kondisi fiskal kita. Karena kan dibilang nggak berkesinambungan dan lain-lain. Apalagi banyak lembaga pemeringkat yang memberi sinyal seolah-olah negatif ke negara kita," kata Purbaya di Beijing, Kamis (18/6/2026).

Namun, setelah jajaran Kementerian Keuangan memaparkan strategi pengelolaan utang yang disiplin serta indikator makroekonomi Indonesia yang tetap kokoh, persepsi para investor global di China langsung berbalik positif.

Sebagai bentuk kepercayaan nyata, komunitas investasi di China memberikan sinyal kuat untuk menyerap instrumen surat utang berdenominasi mata uang Yuan (sovereign Panda Bond) yang tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Langkah diversifikasi ini bernilai strategis bagi pendalaman pasar keuangan nasional.

"Setelah dijelaskan tadi bahwa kondisi fiskal kita seperti apa, mereka sekarang yakin bahwa kondisi fiskal kita baik dan mereka bilang bahwa mereka hampir pasti akan membeli Panda Bond yang akan kita terbitkan," tegas Purbaya.