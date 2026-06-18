Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Yakinkan Investor China, Siap Borong Panda Bond

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |13:44 WIB
Purbaya Yakinkan Investor China, Siap Borong Panda Bond
Purbaya Yakinkan Investor China, Siap Borong Panda Bond (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memulihkan sekaligus mempertebal kepercayaan pasar modal di China terhadap resiliensi fiskal Indonesia. 

Langkah diplomasi ekonomi proaktif ini sukses membalikkan sentimen negatif yang sempat diembuskan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional terkait kesinambungan anggaran negara.

Purbaya mengungkapkan bahwa sebelum adanya pertemuan tatap muka dan penjelasan detail dari otoritas keuangan Indonesia, para pelaku pasar dan investor di China memang sempat mengkhawatirkan keberlanjutan arah kebijakan fiskal domestik.

"Sama juga mereka tadinya concern terhadap kondisi fiskal kita. Karena kan dibilang nggak berkesinambungan dan lain-lain. Apalagi banyak lembaga pemeringkat yang memberi sinyal seolah-olah negatif ke negara kita," kata Purbaya di Beijing, Kamis (18/6/2026).

Namun, setelah jajaran Kementerian Keuangan memaparkan strategi pengelolaan utang yang disiplin serta indikator makroekonomi Indonesia yang tetap kokoh, persepsi para investor global di China langsung berbalik positif.

Sebagai bentuk kepercayaan nyata, komunitas investasi di China memberikan sinyal kuat untuk menyerap instrumen surat utang berdenominasi mata uang Yuan (sovereign Panda Bond) yang tengah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Langkah diversifikasi ini bernilai strategis bagi pendalaman pasar keuangan nasional.

"Setelah dijelaskan tadi bahwa kondisi fiskal kita seperti apa, mereka sekarang yakin bahwa kondisi fiskal kita baik dan mereka bilang bahwa mereka hampir pasti akan membeli Panda Bond yang akan kita terbitkan," tegas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225105/menkeu_purbaya-UcIH_large.png
Purbaya Kantongi Komitmen Dana Pembangunan Rp278 Triliun dari AIIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224957/purbaya-9PIQ_large.jpg
Purbaya Bertemu Menkeu China: Kami Datang ke Beijing Bukan karena Terdesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224653/purbaya-4lp6_large.jpg
Ingin Beli Harley-Davidson tapi Dilarang Istri, Purbaya: Saya Enggak Punya Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224067/purbaya-DcRW_large.jpg
Purbaya Ikuti Arahan Presiden soal Pemangkasan Anggaran MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224066/purbaya-gV2U_large.jpg
Purbaya Kenakan Bea Masuk Antidumping Kertas Karton Dupleks Impor hingga USD140 per Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223769/menkeu_purbaya-h3gI_large.jpg
Purbaya Targetkan Ekonomi RI di 6,5 Persen pada 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement