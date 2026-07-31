Banyak Daerah Sulit Bayar Gaji ASN Imbas TKD, Purbaya Tunggu Arahan Presiden

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengucuran tambahan anggaran bagi sekitar 490 pemerintah daerah.

Wacana penambahan alokasi ini dirancang guna menopang belanja pegawai, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), menyusul maraknya daerah yang mengalami kesulitan fiskal akibat dampak penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

"Itu sudah dihitung kebutuhannya berapa kira-kira, menunggu arahan bapak Presiden. Nanti, nanti kita belum, belum dihitung. Belum detail apa, belum bisa diumumkan. Tunggu petunjuk bapak Presiden dulu," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).

Meskipun belum bersedia membeberkan nominal persentase maupun angka kenaikan yang akan ditetapkan, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memantau perkembangan kondisi keuangan di seluruh daerah secara intensif, terutama pasca-adanya penyesuaian kebijakan TKD.

"Jumlah hitungannya seharusnya cukuplah buat daerah-daerah tapi saya tunggu petunjuk presiden," katanya.