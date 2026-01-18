Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dana TKD Daerah Bencana Tak Dipotong, Purbaya: Habiskan Dulu

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |17:19 WIB
Dana TKD Daerah Bencana Tak Dipotong, Purbaya: Habiskan Dulu
Dana TKD Daerah Bencana Tak Dipotong, Purbaya: Habiskan Dulu (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan batas atau limit transfer Keuangan daerah (TKD) terdampak bencana Sumatera tidak akan dipotong.

"Yang dipastikan adalah dia limitnya enggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana," kata Purbaya di Gedung Sasono Utomo TMII, Jakarta Timur, Minggu (18/1/2026).

Meski begitu, Purbaya mengingatkan agar dana yang ada harus dioptimalkan terlebih dahulu. Pasalnya, kata dia, dana di tiga Provinsi baik Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat masih tersedia.

"Yang ada aja belum habis, kalau dia bisa habisin kita ini (kirim), belum habis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya, belum dihabisin," ujarnya.

 

