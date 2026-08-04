Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tegaskan Tak Berminat Jadi Gubernur BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |06:51 WIB
Purbaya Tegaskan Tak Berminat Jadi Gubernur BI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) . (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo beberapa waktu lalu.

Purbaya mengaku namanya kerap masuk dalam berbagai bursa calon pimpinan lembaga keuangan maupun kementerian, termasuk sebagai calon Gubernur BI.

"Enggak (mengajukan diri ke BI). Kenapa Anda menyuruh saya ke BI? Kalau setiap ada bursa, nama saya selalu masuk ke mana-mana, tapi enggak pernah jadi. Jadi saya di sini sudah syukur," kata Purbaya saat ditemui usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga meluruskan isu mengenai wacana Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Menurut dia, isu tersebut tidak benar karena pemisahan bank sentral dengan otoritas fiskal merupakan amanat undang-undang.

Purbaya mengakui kondisi sektor keuangan saat ini memang tengah menghadapi tekanan, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, arus keluar (outflow) dana asing dari pasar modal, hingga memengaruhi penilaian dari penyedia indeks global.

Meski demikian, menurutnya, solusi yang ditempuh bukan dengan menggabungkan bank sentral dan otoritas fiskal, melainkan memperkuat sinergi antara otoritas fiskal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada. Yang penting adalah memperbaiki kinerja kita semua. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis. Gitu aja," pungkasnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233984//belanja_negara-6Ng7_large.jpg
Belanja Negara Naik 17,8 Persen, MBG hingga Gaji ke-13 ASN Jadi Pendorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233982//purbaya-6uH3_large.jpg
Purbaya Minta Persetujuan Prabowo untuk Bayar DBH ke Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233975//purbaya-y4zm_large.jpg
Purbaya Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Melambat tapi Tidak Jauh dari 5,4 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233904//sr-9PU0_large.jpg
Libatkan 4.500 Pekerja, Waskita Karya Rampungkan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233347//bi-BvfP_large.jpg
6 Fakta Calon Gubernur BI Baru, Tiga Nama Mencuat hingga Kriteria Pilihan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/320/3233744//purbaya-1FtD_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.035,7 Triliun, Purbaya: Ekonomi Lumayan Bagus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement