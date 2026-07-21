Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Siapkan Strategi Alirkan Likuiditas dari Bank Besar ke Bank Kecil

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |21:31 WIB
Purbaya Siapkan Strategi Alirkan Likuiditas dari Bank Besar ke Bank Kecil
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan mekanisme manajemen kas (cash management) pada bank skala besar untuk mengalirkan likuiditas secara bertahap. (Foto :Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengandalkan mekanisme manajemen kas (cash management) pada bank skala besar untuk mengalirkan likuiditas secara bertahap ke seluruh jajaran industri perbankan. Langkah ini merespons keluhan terkait likuiditas yang sempat dialami kelompok bank kategori KBMI 2 dan KBMI 3 (sebelumnya dikenal sebagai BUKU 2 dan 3).

"Kita harapkan bantuan atau manajemen cash. Soalnya itu bisa membantu ke Bank BUKU 4. Nanti itu harusnya pelan-pelan turun ke BUKU 2 dan BUKU 3," kata Purbaya kepada awak media usai Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (21/7/2026).

Melalui skema tersebut, Purbaya menilai penyaluran likuiditas pemerintah terlebih dahulu difokuskan kepada bank kelompok KBMI 4, yaitu bank dengan modal inti paling sedikit Rp30 triliun, dengan harapan dampaknya akan berantai ke segmen perbankan menengah dan kecil.

"Kita kasih ke BUKU 4 kan (bantuan cash). Nanti ke BUKU 3, BUKU 2, BUKU 1 pelan-pelan akan menyebar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menyiapkan total dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk ditempatkan kembali di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang mencakup bank KBMI 3 dan 4 sebesar Rp281 triliun.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231470//mobil_listrik-1fTV_large.jpg
Purbaya Tunggu Masukan Menperin dan Danantara untuk Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231463//purbaya-u4fw_large.jpg
Purbaya Buka Suara Soal Video Viral Kunjungi Pengobatan Alternatif Sukoharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231450//purbaya-VxIK_large.jpg
Purbaya Buka Opsi Ubah Status KEK demi Pusat Finansial Internasional di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231409//purbaya-k0mE_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Isu Downgrade Rating Indonesia yang Menekan IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231406//panda_bond-QY2H_large.jpg
Panda Bond Terbit 23 Juli 2026, Purbaya Bidik Dana USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/278/3230643//penilaian-UiH5_large.jpg
Fakta-Fakta Rating Kredit RI Tetap BBB, S&P Soroti Ekonomi Tumbuh 5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement