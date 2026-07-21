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Purbaya Buka Suara Soal Video Viral Kunjungi Pengobatan Alternatif Sukoharjo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:01 WIB
Purbaya Buka Suara Soal Video Viral Kunjungi Pengobatan Alternatif Sukoharjo
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal beredarnya video yang memperlihatkan dirinya mendatangi lokasi pengobatan alternatif di Sukoharjo. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal beredarnya video yang memperlihatkan dirinya mendatangi lokasi pengobatan alternatif di Sukoharjo, Jawa Tengah. Purbaya membenarkan keberadaannya di lokasi tersebut, namun membantah dirinya tengah menjalani pengobatan.

Purbaya menegaskan kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. Kedatangannya ke tempat tersebut murni untuk bersilaturahmi dengan kerabat sang istri.

"Sehat, kenapa? Kok tahu dari mana? Sehat, itu mengunjungi saudara istri," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Sebelumnya, sebuah rekaman video memperlihatkan Purbaya turun dari mobil berwarna hitam pada malam hari dengan mengenakan pakaian merah dan celana panjang, lalu memasuki sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat praktik pengobatan alternatif.

Dalam rekaman tersebut, tampak pula seorang wanita yang berjalan bersamanya dan masuk ke rumah yang sama.

Adapun kunjungan tersebut dilakukan usai Purbaya menghadiri pembukaan Pasar Rakyat UMi 2026 serta penyerahan Ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata (Bekalista) di Yogyakarta pada Kamis (16/7/2026). Agenda tersebut juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

(Feby Novalius)

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