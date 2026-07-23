Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara Bebas Kewajiban DHE SDA Bertambah, China Masuk

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |21:23 WIB
Daftar Negara Bebas Kewajiban DHE SDA Bertambah, China Masuk
Pemerintah menambah daftar negara tujuan ekspor yang dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menambah daftar negara tujuan ekspor yang dikecualikan dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Ketentuan terbaru mengenai DHE tersebut telah resmi berlaku sejak 1 Juni 2026.

Penambahan negara mitra yang memperoleh pengecualian ini disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah tersebut memperluas cakupan aturan sebelumnya yang hanya memberikan pengecualian kepada Amerika Serikat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

"Ada empat negara, tapi nanti biar Pak Airlangga yang mengumumkan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media di Istana Kepresidenan, Kamis (23/7/2026).

Meski belum membeberkan seluruh daftar negara yang memperoleh pengecualian kewajiban penempatan DHE di dalam negeri, Purbaya memastikan China menjadi salah satu negara yang masuk dalam daftar tambahan tersebut.

"Satu lagi China. Yang lain apa lagi ya? Saya lupa. Nanti biar Pak Airlangga saja yang keluarkan," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pembebasan kewajiban penempatan DHE bagi eksportir tujuan China diberikan dengan mempertimbangkan adanya hubungan kerja sama bilateral maupun multilateral yang telah disepakati kedua negara, serta besarnya nilai investasi yang saling terhubung.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231971//purbaya-zGXi_large.jpg
Purbaya Soal Universal Banking: Sebenarnya Bank RI Sudah Seperti Itu Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/278/3231968//purbaya-Czho_large.jpg
Purbaya Heran Pemprov DKI Mau Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun: Kan Uangnya Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231956//purbaya-QuRJ_large.jpg
Purbaya Janji Sesuaikan Aturan KEK agar Produsen Listrik Dalam Negeri Bisa Bersaing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231952//purbaya-qJN4_large.jpg
Purbaya Belum Pastikan PFII Dibangun di Lahan BUMN, Lokasi Masih Dikaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231853//kepala_bgn-Y2Aa_large.jpg
Purbaya Segera Temui Kepala BGN Baru, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231494//bank_indonesia-aCZc_large.jpg
Purbaya Tak Ikut Campur BI Rate, Serahkan Keputusan ke Bank Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement