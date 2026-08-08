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Jaga Perbatasan Timur, Purbaya Perkuat Pengawasan Laut Bea Cukai

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |14:20 WIB
Jaga Perbatasan Timur, Purbaya Perkuat Pengawasan Laut Bea Cukai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang. (Foto: okezone.com/Kemenkeu)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur. Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan armada dan infrastruktur pengawasan laut di perbatasan timur Indonesia, sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan penerimaan negara.

Dalam peninjauan tersebut, Purbaya mengecek secara langsung armada patroli dan fasilitas pendukung di PSO Bea Cukai Kupang. Pangkalan ini memegang peranan vital dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah NTT.

Selain menjalankan fungsi utama kepabeanan, PSO Bea Cukai Kupang juga aktif mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, serta PSDKP, hingga membantu operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dalam situasi darurat.

Purbaya menekankan pentingnya sektor pengawasan laut sebagai benteng kedaulatan ekonomi nasional, terutama di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya, Sabtu (8/8/2026).

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