Promo Diskon Listrik 50 Persen Agustus 2026, Cek Daftar Tarif dan Syaratnya

JAKARTA - Promo diskon listrik 50 persen Agustus 2026 berlaku lagi. Melalui promo ini, pelanggan berkesempatan meningkatkan kapasitas listrik hingga 7.700 VA dengan harga lebih hemat 50 persen untuk mendukung kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di rumah.

Promo diskon listrik 50 persen ini kembali dihadirkan PT PLN (Persero) yang berkunjung ke Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Promo spesial tambah daya listrik bagi masyarakat berlaku hingga 9 Agustus 2026.

Cara Dapat Diskon Listrik

Untuk mendapatkan promo tersebut, pelanggan cukup mengunjungi booth PLN di Hall 8 selama penyelenggaraan GIIAS 2026.

Kemudian melakukan check-in melalui aplikasi PLN Mobile, serta mengklaim e-voucher promo tambah daya yang tersedia.

Cek Daftar Tarif Promo Diskon Listrik

Daya 450 VA

450 VA ke 900 VA: Harga normal Rp421.650 menjadi Rp210.825

450 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp796.450 menjadi Rp398.225

450 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.639.750 menjadi Rp819.875

450 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.955.450 menjadi Rp1.477.725

450 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.827.550 menjadi Rp1.913.775

450 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.893.450 menjadi Rp2.446.725

450 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp7.025.250 menjadi Rp3.512.625

Daya 900 VA

900 VA ke 1.300 VA: Harga normal Rp374.800 menjadi Rp187.400

900 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp1.218.100 menjadi Rp609.050

900 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.519.400 menjadi Rp1.259.700

900 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.391.500 menjadi Rp1.695.750

900 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.457.400 menjadi Rp2.228.700

900 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.589.200 menjadi Rp3.294.600

Daya 1.300 VA

1.300 VA ke 2.200 VA: Harga normal Rp843.300 menjadi Rp421.650

1.300 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900

1.300 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp3.003.900 menjadi Rp1.501.950

1.300 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900

1.300 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp6.201.600 menjadi Rp3.100.800

Daya 2.200 VA

2.200 VA ke 3.500 VA: Harga normal Rp1.259.700 menjadi Rp629.850

2.200 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900

2.200 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850

2.200 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp5.329.500 menjadi Rp2.664.750

Daya 3.500 VA

3.500 VA ke 4.400 VA: Harga normal Rp872.100 menjadi Rp436.050

3.500 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.938.000 menjadi Rp969.000

3.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp4.069.800 menjadi Rp2.034.900

Daya 4.400 VA

4.400 VA ke 5.500 VA: Harga normal Rp1.065.900 menjadi Rp532.950

4.400 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp3.197.700 menjadi Rp1.598.850

Daya 5.500 VA

5.500 VA ke 7.700 VA: Harga normal Rp2.131.800 menjadi Rp1.065.900