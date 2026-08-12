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Tarif Terbaru Listrik PLN per kWh Agustus 2026, Berlaku Semua Golongan

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |06:02 WIB
Tarif Terbaru Listrik PLN per kWh Agustus 2026, Berlaku Semua Golongan
Tarif Listrik (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berikut daftar terbaru tarif listrik PLN per kWh Agustus hingga September 2026. Tarif listrik PLN ini berlaku untuk semua golongan pelanggan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan tarif listrik pada Agustus 2026.

Kementerian ESDM menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) triwulan III atau pada periode Juli-September 2026. Pada periode tersebut tarif listrik Juli hingga September 2026 dipastikan tidak naik. 

Dengan demikian, tarif listrik per 1 Agustus 2026 tidak naik. 

Keputusan tarif listrik tidak naik dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Bahlil di Jakarta. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif (tariff adjustment) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan empat parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk triwulan III tahun 2026 parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari–April 2026 yang mencatat kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar USD70 per ton (sesuai kebijakan Domestic Market Obligation/DMO batubara). 

Meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

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