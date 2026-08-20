Diskon Listrik PLN 50 Persen di Agustus 2026: Syarat, Cara Dapat hingga Daftar Tarif

JAKARTA - Diskon listrik PLN 50 persen kembali berlaku sejak 17 Agustus hingga 25 Agustus 2026. Diskon listrik PLN ini berupa promo spesial tambah daya listrik bertajuk “Merdeka Daya" dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,



Melalui promo tambah daya listrik ini, masyarakat dapat menikmati diskon tambah daya sebesar 50 persen yang berlaku sampai dengan 25 Agustus 2026.



Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, promo ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan kapasitas listrik untuk mendukung berbagai aktivitas di rumah maupun usaha.



“Semangat kemerdekaan kami maknai dengan memberikan kemudahan akses kelistrikan bagi masyarakat melalui program 'Merdeka Daya'. PLN ingin memberikan keringanan biaya penambahan daya agar masyarakat semakin nyaman dalam menggunakan energi listrik untuk menunjang aktivitas harian maupun mengembangkan kegiatan usaha,” ujar Darmawan di Jakarta, Rabu (19/6/2026).



Melalui promo tersebut, pelanggan dapat memperoleh potongan biaya tambah daya hingga 50 persen.



Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.512.625 dari harga normal Rp7.025.250.



Syarat Dapat Diskon Listrik



Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy menjelaskan promo tambah daya ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari seluruh golongan tarif, dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA dan penambahan daya hingga maksimal 7.700 VA.



“Promo ini diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa di seluruh golongan tarif, dengan daya awal mulai 450 VA hingga 5.500 VA dan dapat menambah daya hingga maksimal 7.700 VA. Pelanggan juga harus telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Agustus 2026 serta telah melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya,” jelas Rozy.