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Nama-Nama Ajaib Muncul di Mutasi Kemenkeu Era Purbaya, Ini Kata Suahasil dan Dirjen Pajak

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |10:47 WIB
Nama-Nama Ajaib Muncul di Mutasi Kemenkeu Era Purbaya, Ini Kata Suahasil dan Dirjen Pajak
Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan memberikan banyak komentar mengenai kelanjutan status rotasi pejabat. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA — Gelombang mutasi ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuai polemik internal. Munculnya sejumlah “nama-nama ajaib” dalam daftar pegawai yang dirotasi memicu protes dari sejumlah pimpinan unit utama.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih enggan memberikan banyak komentar mengenai kelanjutan status rotasi pejabat tersebut. Ia mengisyaratkan bahwa opsi pembatalan mutasi masih dalam pembahasan internal.

“Nanti aja. Kalau sudah jadi,” kata Suahasil seusai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga enggan membeberkan identitas pihak-pihak yang dimaksud.

“Nama ajaib? Ajaib, ajaib, ajaib,” kata Bimo saat dikonfirmasi.

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