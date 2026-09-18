Jadwal Pencairan Bansos Tunai, Rakyat Akan Dapat BLT Rp5,4 Juta!

Jadwal Pencairan Bansos Tunai, Rakyat Akan Dapat BLT Rp5,4 Juta! (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jadwal pencairan bansos tunai. Penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung akan diuji coba pada kuartal I-II 2027.

Saat ini pemerintah masih mengolah data penerima bansos untuk memastikan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Mekansime Penyaluran Bansos Tunai

Luhut menjelaskan mekanisme penyaluran bansos nantinya diarahkan menggunakan transfer tunai. Namun, pemerintah masih akan mengatur mekanisme agar bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujarnya.

Besaran Bansos Tunai Rp5,4 Juta

Terkait besaran bantuan, Luhut mengatakan pihaknya menghitung bantuannya mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga. Meski demikian, ia menambahkan besaran tersebut masih bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp1.200 triliun,” ujarnya.