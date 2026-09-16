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BLT Cair untuk 50 Juta Warga Miskin, Langsung Masuk Rekening

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |12:46 WIB
BLT Cair untuk 50 Juta Warga Miskin, Langsung Masuk Rekening
BLT Cair untuk 50 Juta Warga Miskin, Langsung Masuk Rekening (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pemerintah siap mencairkan BLT untuk 50 juta warga miskin. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan 50 juta warga miskin akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.

Sistem ini rencananya akan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyempurnaan sistem.

“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Luhut yang juga Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dalam konferensi pers di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis 10 September 2026.

Sistem tersebut telah dikembangkan selama sekitar setahun dengan wilayah uji coba awal (pilot project) di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejauh ini, pendataan sistem perlinsos digital disebut telah menjangkau 215 kabupaten/kota.

Menurut Luhut, sistem itu akan mengatasi masalah kekeliruan pendataan penyaluran bansos, di mana masyarakat yang berhak mendapatkan bansos kerap kali tereksklusi dari daftar penerima.

“Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan,” ujarnya.

Usai pendataan rampung, sistem perlinsos digital rencananya akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima bantuan. Luhut menargetkan uji coba penyaluran bansos digital melalui rekening akan mulai dijalankan pada kuartal I-2027.

“Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya,” jelasnya.

 

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