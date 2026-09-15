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Kapan BLT Rp5,4 Juta Cair? Ini Jadwalnya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:04 WIB
Kapan BLT Rp5,4 Juta Cair? Ini Jadwalnya
Kapan bantuan langsung tunai (BLT) Rp5,4 juta cair?  (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Kapan bantuan langsung tunai (BLT) Rp5,4 juta cair? 

Masyarakat masih harus menunggu untuk mendapatkan bantuan tunai yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5,4 juta per keluarga. Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan bantuan tersebut dan baru menargetkan uji coba penyaluran pada kuartal I-II 2027.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini masih menyelesaikan pengolahan dan pemutakhiran data penerima. Proses tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026 sebelum pemerintah melakukan uji coba penyaluran pada awal 2027.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut.

Dengan rencana tersebut, BLT hingga Rp5,4 juta belum dijadwalkan cair pada 2026. Pemerintah masih perlu menyelesaikan pemutakhiran data, sistem verifikasi, serta mekanisme penyaluran sebelum bantuan diuji coba.

Kapan BLT Rp5,4 Juta Cair?

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