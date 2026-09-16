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Ini Penyebab Purbaya Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |07:57 WIB
Ini Penyebab Purbaya Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pencopotan dirinya dari posisi Bendahara Negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pencopotan dirinya dari posisi Bendahara Negara. Ketika ditanya mengenai isu pencopotan dirinya yang dikaitkan dengan langkah tegas pemerintah merombak ratusan pejabat pajak dan bea cukai, Purbaya membenarkan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu pertimbangan.

Namun, ia menyebut keputusan pergantian menteri juga merupakan hak prerogatif Presiden.

"Sebagian ada. (Sebagian lainnya) itu kan hak prerogatif presiden, kita ikutin aja," kata Purbaya.

Purbaya mengaku mengetahui keputusan perombakan (reshuffle) kabinet secara mendadak saat menghadiri Rapat Kerja DPD RI pada Senin (14/9/2026) sore. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menelepon Purbaya dan menyampaikan keputusan tersebut.

"Pak Prasetyo (Mensesneg)," ujar Purbaya saat ditanya awak media mengenai sosok yang menelepon dirinya ketika berada di toilet Kompleks Parlemen Senayan.

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