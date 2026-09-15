Usai Sertijab, Suahasil Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2027 di Banggar DPR

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara langsung bergerak cepat mengawal kelanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bersama DPR RI. Langkah itu dilakukan tepat usai merampungkan prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Keuangan periode 2025–2026, Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil memastikan bahwa tim teknis Kementerian Keuangan langsung diterjunkan untuk mengawal jalannya panitia kerja (panja) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa (15/9/2026) siang.

"Sekarang saya juga dapat laporan teman-teman Kementerian Keuangan siang ini akan ke Banggar, akan ada beberapa panitia kerja yang bekerja siang ini. Jadi silahkan teman-teman juga memantau di sana," ujar Suahasil di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta.

Selain fokus pada pembahasan postur fiskal 2027, Suahasil mengagendakan penguatan sinergi kebijakan moneter dan jasa keuangan di bawah koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta pelibatan Badan Pengelola BUMN/Danantara.

"Di rapat KSSK yang terakhir juga mengundang Danantara kan, ini akan kita lanjutkan, karena memang makin banyak yang berdiskusi, menjelaskan berbagai macam aspek dari pembangunan ekonomi Indonesia itu makin baik," ungkap Suahasil.

Sebelumnya, dalam pidato sambutannya pada acara sertijab, Suahasil menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian Purbaya Yudhi Sadewa selama satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.