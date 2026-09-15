Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Omongan Singkat Purbaya di Hadapan Menkeu Suahasil

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:57 WIB
Omongan Singkat Purbaya di Hadapan Menkeu Suahasil
Purbaya Yudhi Sadewa memilih menyampaikan sambutan singkat dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa memilih menyampaikan sambutan singkat dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, hari ini. Purbaya mengatakan dirinya tidak ingin berbicara panjang karena tugas sebagai Menteri Keuangan kini telah dilanjutkan oleh Suahasil.

"Bagi saya, hari ini adalah momen penting. Tapi saya pikir ini kepanjangan (naskah sambutannya). Kalau waktu itu saya datang, boleh ngomong panjang karena mau menciptakan optimisme. Kalau sekarang saya serahkan kepada Bapak Suahasil untuk ke depannya. Jadi, saya mau ngomong pendek saja. Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Purbaya dalam acara sertijab di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil kemudian mengungkapkan mendapat “warisan” dari Purbaya setelah proses sertijab. Warisan tersebut berupa sebuah iPad berisi laporan pekerjaan Kemenkeu serta penguatan kolaborasi lintas unit di lingkungan kementerian.

Suahasil mengatakan Purbaya menyerahkan iPad tersebut saat penandatanganan berita acara sertijab. Perangkat itu berisi berbagai laporan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan Kemenkeu selama masa kepemimpinan Purbaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242147//sertijiab-woQ0_large.png
Purbaya Tak Banyak Bicara saat Serahkan Kursi Menteri Keuangan ke Suahasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242145//sertijab-QEAZ_large.jpg
Menkeu Suahasil Dapat Warisan Ini dari Purbaya, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242139//sertijab-RGaz_large.jpg
Serah Terima Jabatan Menkeu ke Suahasil, Purbaya: Terima Kasih atas Kerja Sama Satu Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242127//purbaya-XIdN_large.jpg
Cerita Purbaya Dicopot Usai Setahun Jadi Menteri Keuangan, Pagi Sempat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242095//purbaya-vYLC_large.jpg
Purbaya Diganti Suahasil, Pasar Tak Alami Policy Shock
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/278/3242084//purbaya-iMa5_large.jpg
Pergantian Purbaya Cuma Jadi Sentimen Sesaat, Asing Masih Net Sell Rp330 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement