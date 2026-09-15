Omongan Singkat Purbaya di Hadapan Menkeu Suahasil

JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa memilih menyampaikan sambutan singkat dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, hari ini. Purbaya mengatakan dirinya tidak ingin berbicara panjang karena tugas sebagai Menteri Keuangan kini telah dilanjutkan oleh Suahasil.

"Bagi saya, hari ini adalah momen penting. Tapi saya pikir ini kepanjangan (naskah sambutannya). Kalau waktu itu saya datang, boleh ngomong panjang karena mau menciptakan optimisme. Kalau sekarang saya serahkan kepada Bapak Suahasil untuk ke depannya. Jadi, saya mau ngomong pendek saja. Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Purbaya dalam acara sertijab di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil kemudian mengungkapkan mendapat “warisan” dari Purbaya setelah proses sertijab. Warisan tersebut berupa sebuah iPad berisi laporan pekerjaan Kemenkeu serta penguatan kolaborasi lintas unit di lingkungan kementerian.

Suahasil mengatakan Purbaya menyerahkan iPad tersebut saat penandatanganan berita acara sertijab. Perangkat itu berisi berbagai laporan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan Kemenkeu selama masa kepemimpinan Purbaya.