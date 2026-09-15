Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Diganti Suahasil, Pasar Tak Alami Policy Shock

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |08:50 WIB
Purbaya Diganti Suahasil, Pasar Tak Alami Policy Shock
Pasar keuangan merespons pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara secara relatif stabil. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Pasar keuangan merespons pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara secara relatif stabil. Pelaku pasar, investor institusional, dan analis makro menilai Suahasil memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya berkat pengalaman serta rekam jejaknya yang panjang di Kementerian Keuangan.

"Tingkat kepercayaan pasar (market trust) high familiarity and continuity. Pasar keuangan, investor institusional, maupun analis makro menaruh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Suahasil Nazara," jelas Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rahma Gafmi, Selasa (15/9/2026).

Sebagai akademisi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, penunjukan Suahasil dipandang sebagai simbol keberlanjutan kebijakan (policy continuity) yang dapat menghindarkan pasar dari ketidakpastian.

"Transisi dari seorang wamen yang sudah paham betul dapur pacu fiskal membuat pelaku pasar tidak mengalami policy shock. Pasar tahu persis rekam jejak, gaya komunikasi, dan pemahamannya terhadap disiplin fiskal," jelas Rahma.

Menurut Rahma, pasar keuangan mendapatkan rasa aman (reassurance) terkait komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin defisit anggaran serta kesehatan postur APBN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/278/3242084//purbaya-iMa5_large.jpg
Pergantian Purbaya Cuma Jadi Sentimen Sesaat, Asing Masih Net Sell Rp330 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242059//purbaya-jlhY_large.jpg
Daftar Gebrakan Purbaya selama Menkeu, Setahun Menjabat Kini Dicopot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/65/3242044//riwayat_pendidikan-r4lC_large.jpg
Riwayat Pendidikan Suahasil Nazara yang Gantikan Purbaya Jadi Menteri Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242002//menkeu_purbaya-Buse_large.jpg
Teka-Teki Purbaya Usai Dicopot dari Kursi Menkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241992//menkeu_suahasil-vw2M_large.jpg
Harta Kekayaan Menkeu Baru Suahasil Nazara, Punya Rp138 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241989//suahasil-ispy_large.png
Profil Suahasil Nazara yang Dilantik Jadi Menteri Keuangan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement