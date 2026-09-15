Purbaya Diganti Suahasil, Pasar Tak Alami Policy Shock

JAKARTA – Pasar keuangan merespons pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara secara relatif stabil. Pelaku pasar, investor institusional, dan analis makro menilai Suahasil memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya berkat pengalaman serta rekam jejaknya yang panjang di Kementerian Keuangan.

"Tingkat kepercayaan pasar (market trust) high familiarity and continuity. Pasar keuangan, investor institusional, maupun analis makro menaruh tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap Suahasil Nazara," jelas Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Rahma Gafmi, Selasa (15/9/2026).

Sebagai akademisi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, penunjukan Suahasil dipandang sebagai simbol keberlanjutan kebijakan (policy continuity) yang dapat menghindarkan pasar dari ketidakpastian.

"Transisi dari seorang wamen yang sudah paham betul dapur pacu fiskal membuat pelaku pasar tidak mengalami policy shock. Pasar tahu persis rekam jejak, gaya komunikasi, dan pemahamannya terhadap disiplin fiskal," jelas Rahma.

Menurut Rahma, pasar keuangan mendapatkan rasa aman (reassurance) terkait komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin defisit anggaran serta kesehatan postur APBN.