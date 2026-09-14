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Teka-Teki Purbaya Usai Dicopot dari Kursi Menkeu

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:50 WIB
Teka-Teki Purbaya Usai Dicopot dari Kursi Menkeu
Menkeu PUrbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian tersebut dilakukan melalui pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Suahasil dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pengangkatan tersebut dibacakan dalam prosesi pelantikan di hadapan Presiden Prabowo.

"Mengangkat Professor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih," ucap keputusan Presiden yang dibacakan dalam prosesi pelantikan.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti Suahasil. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Setelah dilantik, Suahasil mengatakan dirinya menerima informasi mengenai penunjukan tersebut pada Senin pagi. Dia mengaku tidak melakukan komunikasi sebelumnya terkait pergantian posisi Menkeu.

"Pertanyaan mengenai proses, saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini, seperti itu," kata Suahasil.

Saat ditanya mengenai komunikasi sebelum pelantikan, Suahasil pun menjawab singkat. "Enggak ada, hari ini enggak ada."

Suahasil menyebut Prabowo memberikan arahan agar dirinya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Menurutnya, APBN harus tetap sehat sekaligus kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Di sisi lain, pergantian Menkeu tersebut menyisakan teka-teki mengenai posisi Purbaya Yudhi Sadewa setelah tidak lagi menjabat sebagai Menkeu. 

 

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