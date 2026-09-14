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Harta Kekayaan Menkeu Baru Suahasil Nazara, Punya Rp138 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:18 WIB
Harta Kekayaan Menkeu Baru Suahasil Nazara, Punya Rp138 Miliar
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Suahasil Nazara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Hal itu setelah proses pelantikan yang berlangsung pada Senin (14/9/2026). 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Suahasil memiliki kekayaan sebanyak Rp138.167.334.176 yang ia laporkan pada 27 Februari 2026 untuk periodik 2025 selaku Wakil Menteri Keuangan. 

Harta tersebut terdiri dari delapan bidang tanah yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, dan Jakarta Pusat dengan total nilai Rp49.857.555.000.

Selanjutnya, Suahasil juga mencatatkan kepemilikan alat transportasi dan mesin yang terdiri dari Toyota Camry 2013 Rp160.000.000, Honda Jazz 2019 Rp220.000.000, Honda HRV 2022 Rp330.000.000, dan Toyota Alphard 2019 Rp518.000.000. Empat mobil dengan keterangan hasil sendiri itu total nilainya Rp1.228.000.000.

Selain itu, ia juga mencantumkan harta bergerak lainnya Rp9.078.963.407, Surat Berharga Rp66.876.177.492, kas dan setara kas Rp6.037.703.482, dan harta lainnya Rp5.122.926.498.

Ia juga memiliki hutang sebesar Rp33.991.703. Dengan demikian, hartanya tercatat sebanyak Rp138.167.334.176.

 

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