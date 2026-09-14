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Suahasil Sudah Dapat Informasi Dilantik Jadi Menkeu Sejak Pagi Tadi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:40 WIB
Suahasil Sudah Dapat Informasi Dilantik Jadi Menkeu Sejak Pagi Tadi
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkap cerita di balik dirinya yang akhirnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Cerita itu dibagikan Suahasil usai prosesi pelantikan selesai digelar.

"Saya disampaikan tadi pagi dan untuk bersiap untuk pelantikan pada sore hari ini, seperti itu," kata Suahasil di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Komunikasi tersebut, kata dia, disampaikan melalui sambungan telepon. Kendati demikian, Suahasil lagi-lagi tidak mengungkap siapa yang menyampaikan informasi tersebut secara rinci.

"Ditelepon oleh Istana dan tadi saya menghadap Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pelantikan ini adalah bentuk kepercayaan dari Presiden dan negara terhadap dirinya untuk memegang peran penting sebagai bendahara negara.

 

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