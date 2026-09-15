Pergantian Purbaya Cuma Jadi Sentimen Sesaat, Asing Masih Net Sell Rp330 Miliar

JAKARTA - Sentimen positif di pasar modal domestik pascapergantian Menteri Keuangan dinilai bersifat sesaat dan belum mencerminkan pemulihan kepercayaan investor secara menyeluruh.

Pengamat pasar modal Hendra Wardana mengatakan pelaku pasar cenderung bersikap wait and see sambil menantikan langkah konkret Suahasil Nazara dalam menjalankan kebijakan fiskal sebagai pengganti Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Hendra, euforia pasar terhadap pergantian nakhoda bendahara negara mulai mereda seiring meningkatnya sikap hati-hati investor. Pelaku pasar menilai pergantian kepemimpinan tersebut baru memberikan kepastian mengenai sosok pejabat yang memimpin kebijakan fiskal, tetapi belum menyelesaikan berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.

"Rebound IHSG setelah Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa lebih mencerminkan relief rally karena pasar mendapat kepastian figur, tetapi buktinya investor asing masih mencatat net sell sekitar Rp330 miliar dan indeks ditutup turun tipis 0,10 persen ke 6.534 sehingga pasar belum sepenuhnya membeli ceritanya," ujar Hendra kepada iNews Media Group, Selasa (15/9/2026).

Suahasil sebenarnya mengantongi bekal mumpuni di mata pelaku pasar. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan membuat teknokrat ini memahami struktur anggaran, postur penerimaan dan belanja, pembiayaan utang, hingga sensitivitas pasar sehingga proses adaptasinya tidak memerlukan waktu panjang.

Namun, kata Hendra, jam terbang tersebut justru melahirkan ekspektasi tinggi agar kementerian mampu memulihkan persepsi terhadap arah fiskal secara cepat.