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Gantikan Purbaya, DPR Harap Suahasil Bisa Ciptakan Iklim Sistem Keuangan Baik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |19:36 WIB
Gantikan Purbaya, DPR Harap Suahasil Bisa Ciptakan Iklim Sistem Keuangan Baik
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Wihadi Wijanto, menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap pergantian tersebut mampu memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Pak Suahasil, Wakil Menteri Keuangan yang menggantikan Pak Purbaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Purbaya yang sudah menjadi Menteri Keuangan selama ini,” kata Wihadi dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Menurut Wihadi, Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menilai, Suahasil memahami berbagai persoalan yang dihadapi sektor keuangan dan perekonomian nasional.

“Kita percaya bahwa Pak Suahasil seorang ekonom yang mampu mengatasi situasi yang saat ini,” ujarnya.

Kendati begitu, Wihadi berharap Suahasil mampu menciptakan iklim sistem keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Hal itu dinilai penting untuk menjaga sentimen positif pasar dan mendorong perekonomian nasional.

Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini membutuhkan Menteri Keuangan yang memiliki pemahaman kuat terhadap sistem keuangan dan dinamika pasar.

 

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