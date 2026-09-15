Purbaya Tak Banyak Bicara saat Serahkan Kursi Menteri Keuangan ke Suahasil

Purbaya Tak Banyak Bicara saat Serahkan Kursi Menteri Keuangan ke Suahasil (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa tidak banyak bicara saat serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan ke Suahasil Nazara pada hari ini di Kementerian Keuangan.

"Saya pikir kepanjangan ini. Kalau waktu itu saya selalu panjang, sekarang saya ngomong pendek saja," kata Purbaya saat sertijab di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

"Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun ini," tutup Purbaya.

Sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga turut hadir dalam sertijab tersebut di antaranya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Qodari.