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Menkeu Suahasil Dapat Warisan Ini dari Purbaya, Apa Itu?

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |11:33 WIB
Menkeu Suahasil Dapat Warisan Ini dari Purbaya, Apa Itu?
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendapat warisan dari mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendapat warisan dari mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah serah terima jabatan (sertijab) pada hari ini. Warisan tersebut berupa sebuah iPad berisi laporan serta kolaborasi lintas unit di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang semakin erat.

Suahasil mengatakan Purbaya menyerahkan iPad tersebut saat penandatanganan berita acara sertijab. Perangkat itu berisi berbagai laporan mengenai pekerjaan yang telah dilakukan Kemenkeu selama masa kepemimpinan Purbaya.

"Pak Purbaya tadi kasih saya iPad, laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan sertijab ini," kata Suahasil dalam acara sertijab Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dirinya pun mengapresiasi kepemimpinan Purbaya yang dinilai memperkenalkan cara kerja yang kemudian menjadi refleksi bagi seluruh jajaran Kemenkeu.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudhi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kemenkeu," ujarnya.

Suahasil mengatakan sejumlah pekerjaan Kemenkeu yang selama ini telah berjalan juga semakin dikenal masyarakat setelah disampaikan secara lebih terbuka kepada publik.

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