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Wapres Gibran Yakin Menkeu Baru Suahasil Nazara Mampu Kelola APBN

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |21:28 WIB
Wapres Gibran Yakin Menkeu Baru Suahasil Nazara Mampu Kelola APBN
Wapres Gibran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil Nazara yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan. Gibran menilai Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat tata kelola keuangan negara.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Senin (14/9/2026), Gibran menyebut pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Suahasil menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

"Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Suahasil Nazara yang baru saja dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden. Dengan pengalaman dan kompetensi beliau, saya percaya Bapak Suahasil merupakan figur yang tepat untuk mengelola APBN agar lebih sehat dan kredibel, melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara, memperkuat fiskal pusat dan daerah, serta memperkuat sistem keuangan dalam mencegah korupsi dan inefisiensi penggunaan keuangan negara," ujar Gibran.

Dia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Mari kita terus mendukung langkah bapak presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

 

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