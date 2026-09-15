Cerita Purbaya Dicopot Usai Setahun Jadi Menteri Keuangan, Pagi Sempat Rapat

Cerita Purbaya Dicopot Usai Setahun Jadi Menteri Keuangan, Pagi Sempat Rapat (Foto: Purbaya Rapat di DPD/Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan pada Senin 14 September 2026. Kini posisi menteri keuangan dijabat Suahasil Nazara.

Purbaya menjabat sebagai menteri keuangan hanya 1 tahun 5 hari yaitu dari 8 September 2025 hingga 14 September 2026.

Saat itu, Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan pada 8 September 2025. Kemudian, pada 14 September 2026, Purbaya terkena reshuffle dan digantikan oleh Suahasil Nazara.

Sebelum jadi menteri keuangan, Suahasil merupakan wakil menteri keuangan. Suahasil dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pengangkatan tersebut dibacakan dalam prosesi pelantikan di hadapan Presiden Prabowo.

"Mengangkat Professor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih," ucap keputusan Presiden yang dibacakan dalam prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Detik-Detik Purbaya Dicopot sebagai Menkeu

Dalam pergantian posisi menteri keuangan, Purbaya sebelumnya sempat mengikuti rapat kerja Gabungan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen sejak pagi.

Ketika memaparkan materi, Purbaya kemudian disela oleh salah satu pimpinan DPD RI. Pimpinan DPD menyampaikan bahwa rapat perlu diskors sementara karena ada telepon untuk Purbaya.

"Pak Menteri, saya putus dulu. Karena ini ada telepon dari Men... (suara tidak jelas). Pak Menteri tolong dilihat. Teleponnya, ada (suara tidak jelas)," kata pimpinan kepada Purbaya.

Sementara itu, dalam video yang beredar, Purbaya terlihat mengangkat telepon tersebut. Kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, Purbaya melangkah keluar gedung rapat tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di area pintu keluar.