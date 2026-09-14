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Kesejahteraan Rakyat RI Meningkat jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Purbaya Singgung Era SBY

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |12:37 WIB
Kesejahteraan Rakyat RI Meningkat jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Purbaya Singgung Era SBY
Kesejahteraan Rakyat RI Meningkat jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Purbaya Singgung Era SBY (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia akan terakselerasi lebih cepat apabila laju pertumbuhan ekonomi berhasil dikembalikan ke level 6 persen. Hal ini disampaikan merespons pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait strategi pemerintah dalam menggenjot kesejahteraan publik.

Purbaya memaparkan bahwa Indonesia pernah menikmati laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 6 persen pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada periode tersebut, tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat melonjak hingga tiga kali lipat.

"Kalau kita lihat jalan Pak SBY itu 6 persen, pertumbuhannya PDB per kapitanya naik hampir tiga kali lipat," ungkap Purbaya dalam rapat kerja gabungan Komite IV DPD, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Setelah era tersebut, pergerakan ekonomi nasional cenderung berada di kisaran 5 persen. Oleh karena itu, pemerintah saat ini berupaya memacu kembali mesin pertumbuhan agar dapat menembus angka 6 persen.

"Sekarang kita dorong ke arah 6 persen, sebelum itu kan prospeknya 5 persen atau di bawah. Dengan pertumbuhan 6 persen atau lebih kita bisa asumsikan nanti beberapa tahun ke depan PDB per kapita kita akan meningkat dengan signifikan sekali," jelas Purbaya.

 

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