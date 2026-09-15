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Menkeu Suahasil Terima iPad Berisi Laporan Kerja dari Purbaya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |15:42 WIB
Menkeu Suahasil Terima iPad Berisi Laporan Kerja dari Purbaya
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Momen menarik mewarnai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Suahasil mengungkapkan bahwa Purbaya menyerahkan sebuah komputer tablet (iPad) yang memuat seluruh laporan kinerja dan tugas Kemenkeu sebagai simbol peralihan kepemimpinan.

"Tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini," ujar Suahasil usai menandatangani naskah sertijab di Kemenkeu, Selasa (15/9/2026).

Suahasil menyampaikan apresiasi serta penghormatan setinggi-tingginya atas kepemimpinan Purbaya selama satu tahun terakhir. 

Bendahara Negara itu menilai Purbaya berhasil membawa pendekatan dan cara berkomunikasi baru yang membuat kinerja Kementerian Keuangan semakin dipahami serta dekat dengan masyarakat luas.

"Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu, sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, 'Ini loh yang sudah dikerjakan dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik," jelas Suahasil.

Suahasil menggarisbawahi bahwa menakhodai Kementerian Keuangan merupakan amanah yang berat dan penuh tantangan. Namun, Purbaya dinilai sukses mengawal serta merampungkan berbagai tugas besar tersebut dengan baik.

 

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