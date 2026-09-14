Menkeu Suahasil Buka Suara soal Potensi Perombakan Pejabat DJP hingga Bea Cukai

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara mengenai peluang perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seusai dirinya resmi dilantik memimpin Kementerian Keuangan, menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Suahasil menjelaskan bahwa langkah lanjutan baru akan diputuskan setelah pihaknya mencermati rangkaian agenda pelantikan maupun Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya maupun yang akan diambil ke depan.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa dan kita akan tindaklanjuti dari situ,” kata Suahasil usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Saat disinggung perihal ada atau tidaknya arahan spesifik terkait pergantian pucuk pimpinan di DJP, Suahasil enggan memerinci nama maupun jabatan yang berpotensi dirotasi.

Dia menegaskan prioritas Kementerian Keuangan saat ini adalah memperkokoh ketahanan anggaran negara serta menjaga kesinambungan program kerja yang tengah bergulir.

“Tentu untuk memperkuat keuangan negara melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini,” ujarnya.