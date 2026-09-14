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Berikut Arahan Khusus Prabowo ke Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:35 WIB
Berikut Arahan Khusus Prabowo ke Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya
Menkeu Suahasil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan amanah untuk menjadi Menkeu baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil usai prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Dia menjelaskan, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, Presiden meminta agar APBN-nya itu juga harus sehat. 

Selain menjaga agar APBN tetap sehat, Presiden meminta agar Suahasil menjaga agar APBN tersebut tetap kredibel.

 

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