Dirjen Bea Cukai Buka Suara soal Perombakan Pejabat Usai Suahasil Jadi Menkeu

Dirjen Bea Cukai Buka Suara soal Perombakan Pejabat Usai Suahasil Jadi Menkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka suara menanggapi isu perombakan jajaran pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyusul pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.

Dia menegaskan posisinya yang saat ini bersikap pasif seraya menantikan keputusan resmi dari pucuk pimpinan Kementerian Keuangan terkait penataan struktur birokrasi ke depan.

Perubahan nakhoda bendahara negara kerap memicu spekulasi mengenai rotasi serta penyegaran formasi kepemimpinan di instansi vertikal pengumpul penerimaan negara. Menanggapi kabar pergeseran struktural tersebut, Bea Cukai menegaskan bahwa keputusan penataan aparatur sepenuhnya berada di tangan Kementerian Keuangan.

"Yang pasti kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kantor Pusat Kementerian Keuangan terkait dengan personel yang pindah, khususnya untuk Bea Cukai," kata Djaka saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Isu perombakan ini mengemuka setelah Menteri Keuangan yang baru Suahasil Nazara mengindikasikan bakal mencermati terlebih dahulu seluruh keputusan menteri keuangan serta proses pelantikan pejabat yang telah maupun akan bergulir.