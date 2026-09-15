Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas 330 Kg, Ini Penampakannya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |18:00 WIB
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas 330 Kg, Ini Penampakannya
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas 330 Kg, Ini Penampakannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menyatakan, Ditjen Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan emas dengan total mencapai sekitar 330 kilogram (kg) hingga pertengahan September 2026. 

Penindakan ini merupakan akumulasi dari serangkaian operasi pencegahan terhadap upaya pengeluaran logam mulia secara ilegal ke luar negeri yang melibatkan jaringan warga negara asing.

Pengawasan ketat di pintu perlintasan internasional membuahkan hasil dalam memutus rantai pengeluaran komoditas bernilai tinggi secara ilegal.bOtoritas kepabeanan mencatat akumulasi penyitaan logam mulia tersebut terus bertambah seiring gencarnya operasi penegakan hukum di lapangan.

"Sampai dengan saat ini, hasil dari upaya penyelundupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan warga negara asing sudah mencapai sekitar 330 kilogram (kg), total sampai dengan tanggal 14 September," ujar Djaka dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Djaka memastikan seluruh barang bukti sitaan tersebut telah diamankan oleh pihak kepabeanan untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila proses penyidikan telah rampung dan perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh aset emas tersebut akan dieksekusi melalui mekanisme lelang negara atau skema resmi lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara.

Deteksi dini terhadap pergerakan komoditas bermasalah tersebut ditopang oleh koordinasi berkesinambungan antaraparat penegak hukum di lingkungan bandar udara. Langkah antisipasi ini dioptimalkan untuk memetakan setiap keganjilan arus barang bawaan penumpang maupun kargo yang terkena aturan pembatasan ekspor.

"Bea Cukai bersama seluruh pemangku kepentingan terkait dan komunitas bandara selalu berkoordinasi secara terus-menerus ketika menemukan anomali lalu lintas barang terlarang ataupun yang dibatasi, sehingga penindakan terhadap penyelundupan sumber daya alam ini dipastikan akan terus kami lakukan," urai Djaka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242221/emas-EHaz_large.jpg
Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Emas 29 Kg Senilai Rp73,3 Miliar di 4 Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239850/bea_cukai-TQx1_large.png
Bea Cukai Jakarta Pacu Optimalisasi PLB untuk Tekan Biaya Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234258/bea_cukai-T1sA_large.jpg
Bea Cukai Ungkap Penyelundupan 5 Harley Davidson Bekas di Tanjung Priok, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233375/bea_cukai-u7x0_large.jpg
Pilot Malaysia Dibayar Rp220 Juta Selundupkan 25 Kg Ekstasi ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232781/bea_cukai-wnle_large.jpg
Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar 19 Ribu Botol Miras Ilegal di Bali Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232062/prabowo_subianto-CdON_large.jpg
3 Fakta Prabowo Batal Bubarkan Bea Cukai 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement