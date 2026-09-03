Bea Cukai Jakarta Pacu Optimalisasi PLB untuk Tekan Biaya Logistik

JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta terus melakukan optimalisasi pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperlancar arus barang dari pelabuhan sekaligus menekan dwelling time dan biaya logistik.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi saat meninjau PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas PLB dimanfaatkan secara optimal sekaligus menggali persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

"Kami memastikan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai itu benar-benar bermanfaat, mampu untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, mampu meningkatkan kegiatan usaha," kata Hendri dikutip, Kamis (3/9/2026).

Menurut Hendri, peran Bea Cukai tidak hanya sebagai trade facilitator yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan. Bea Cukai juga memiliki peran memastikan fasilitas kepabeanan yang diberikan mampu mendorong pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

"Peran Bea Cukai itu tidak hanya trade facilitator, tapi memberikan fasilitas kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu menumbuhkembangkan industri dan menumbuhkembangkan ekonomi," jelasnya.

Hendri mengatakan kunjungan ke perusahaan penerima fasilitas PLB tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha dan mencari solusi atas kendala tersebut.