Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar 19 Ribu Botol Miras Ilegal di Bali Rp12,5 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |15:08 WIB
Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar 19 Ribu Botol Miras Ilegal di Bali Rp12,5 Miliar
Bea Cukai dan BAIS TNI Bongkar 19 Ribu Botol Miras Ilegal di Bali Rp12,5 Miliar (Foto: Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA - Tim gabungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil menggagalkan peredaran 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter minuman keras (miras) ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu di Bali. Operasi ini dilakukan guna menjaga iklim usaha yang adil serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata daerah.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan, penindakan ini merupakan wujud kerja sama antarinstansi untuk melindungi masyarakat serta menjaga persaingan bisnis yang sehat.

"Penindakan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, BAIS TNI, serta koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Kolaborasi seperti ini penting untuk mencegah peredaran barang kena cukai ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat, merugikan pelaku usaha yang taat aturan, serta mengurangi penerimaan negara," ujar Djaka dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Djaka menambahkan bahwa pengawasan ketat terhadap MMEA ilegal bertujuan untuk menjaga citra dan kualitas ekosistem pariwisata Bali.

"Kami ingin memastikan masyarakat dan wisatawan memperoleh produk yang memenuhi ketentuan, sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara patuh. Dengan demikian, tercipta iklim usaha yang adil dan kondusif bagi industri legal," tambahnya.

Seluruh barang bukti yang disita terdiri atas minuman mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B dan C dari berbagai merek dengan taksiran nilai mencapai Rp12,55 miliar.

Dari pengungkapan ini, potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar Rp2,14 miliar.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dugaan penimbunan miras ilegal di Denpasar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232062/prabowo_subianto-CdON_large.jpg
3 Fakta Prabowo Batal Bubarkan Bea Cukai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226074/bea_cukai-OCxs_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Sebut Baju Bekas Ilegal dari China hingga Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223945/bea_cukai-I65Q_large.jpg
Bea Cukai Raup Penerimaan Rp100,6 Triliun hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222875/dirjen_bea_cukai-PwRx_large.jpg
Bea Cukai Sanksi Tiffany & Co Sebesar Rp97,49 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216917/dirjen_bea_cukai-ImCP_large.jpg
Bea Cukai Buka Suara soal Munculnya Nama Dirjen Djaka Budi Utama dalam Dakwaan Kasus Suap Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215327/emas-g0e6_large.jpg
Kronologi Ekspor Ilegal Emas Rp502 Miliar Pakai Pesawat di Halim
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement