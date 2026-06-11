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Bea Cukai Raup Penerimaan Rp100,6 Triliun hingga April 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |15:05 WIB
Bea Cukai Raup Penerimaan Rp100,6 Triliun hingga April 2026
Bea Cukai (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai menunjukkan kinerja positif hingga April 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat total penerimaan sebesar Rp100,6 triliun atau tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi mencapai 29,9 persen terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan bea masuk dan cukai di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kinerja ini sekaligus mencerminkan peran strategis sektor kepabeanan dan cukai dalam mendukung penerimaan negara serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp16,4 triliun atau tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penerimaan dari impor komoditas liquefied petroleum gas (LPG) dan kebutuhan proyek.

Sementara itu, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp9,3 triliun atau mengalami kontraksi 17,5 persen secara tahunan. Meski demikian, tren penerimaan bea keluar mulai menunjukkan perbaikan seiring menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April 2026.

Sementara itu, penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp9,3 triliun atau mengalami kontraksi 17,5 persen secara tahunan. Meski demikian, tren penerimaan bea keluar mulai menunjukkan perbaikan seiring menguatnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Maret dan April 2026.

 

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