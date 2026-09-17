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BLT 50 Juta Warga Miskin Segera Cair, Ini Skemanya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |05:05 WIB
BLT 50 Juta Warga Miskin Segera Cair, Ini Skemanya
BLT untuk 50 juta warga miskin siap dicairkan. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA — BLT untuk 50 juta warga miskin siap dicairkan. Penerima manfaat akan terdata dalam sistem program perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital.

Sistem tersebut rencananya diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Saat ini, pemerintah masih melakukan penyempurnaan sistem.

“Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden (Prabowo Subianto) roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Sistem tersebut telah dikembangkan selama sekitar satu tahun dengan wilayah uji coba awal (pilot project) di Banyuwangi, Jawa Timur. Sejauh ini, pendataan melalui sistem perlinsos digital disebut telah menjangkau 215 kabupaten/kota.

Menurut Luhut, sistem tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah kekeliruan pendataan penyaluran bansos. Selama ini, masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial kerap tereksklusi dari daftar penerima.

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